مؤمن ذكي أفضل لاعب في مباراة الزمالك والشعلة اليمني

أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد، اختيار مـؤمـن زكي لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك كأفضل لاعب في مباراة الأبيض والشعلة اليمني التي انتهت منذ قليل في البطولة العربية لليد.

وفاز فريق يد الزمالك على نظيره الشعلة اليمني بنتيجة 51/14 في إطار أخر مباريات دور المجموعات في البطولة العربية لكرة اليد المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية (السوبر جلوب) والمقامة في دولة السعودية الشقيقة.

أقيمت مباراة الزمالك والشعلة اليمني في البطولة العربية لليد، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية، حيث تقدم الفارس الأبيض على الشعلة في الشوط الأول بنتيجة 26/6

ويحصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة ثم يستأنف مبارياته يوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس وذلك في إطار دور الـ8 مع فريق الحشد العراقي في البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية وتقام المباراة في الساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وخاض الزمالك حتى الآن 4 مباريات في منافسات الدور الأول، فاز في 3 مواجهات أمام وفاق عين التوتة الجزائري والهدى السعودي، والشعلة اليمني وخسر في مواجهة وحيدة أمام العربي الكويتي.

يقود يد الزمالك فنيا

أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.