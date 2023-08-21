لازانيا الملفوف على خطى الشيفات

تعد وجبة لازانيا من الوجبات المحببة لدى عاشقات الوصفات السريعة بالمكونات المختلفة والشهية، وهذا ما يدفع الامهات على البحث عن طرق تحضريها بأكثر من طريقة لتقدمها لافراد اسرتها بشكل جيد.

ويسهل تحضير لازانيا بمكونات طبيعية موجودة داخل البيت باستمرار وهذا مفيد لميزانية المنزل.

وبخطوات سهلة ومكونات بسيطة يمكنك تحضير لازانيا الملفوف لتستبدلي رقائق عجينة اللازانيا (المكرونة) بأوراق الملفوف المسلوقة، وبحشوة اللحم المفروم الطيبة والشهية، وصفة جديدة ومبتكرة من وصفات اللازانيا، جربيها على طريقتنا.

المقادير

- لحم بقر مفروم : كيلو (قليل الدهن)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الجزر : نصف كوب (مبشور)

- الفطر : كوب (مقطع)

- طماطم : علبة (معلبة)

- ريحان ناشف : ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة صغيرة (أبيض)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزعتر : نصف ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة

- الملفوف : رأس

- جبنة : 2 كوب (قليلة الدسم)

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- رذاذ الطبخ : رشّة

- جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

طريقة التحضير

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل، والثوم، واللحم، وقلبي لحوالي 7 دقائق.

أضيفي الجزر، والفطر، والطماطم، وحركي.

أضيفي الريحان، والسكر، وملعقة صغيرة من الملح، والزعتر، وجوزة الطيب، ثم خففي الحرارة واتركي صلصة اللحم على نار هادئة لحوالي 30 دقيقة.

قطعي أوراق الملفوف واغلي الملفوف في قدر كبير الحجم من الماء على النار لحوالي 4 دقائق حتى تنضج الأوراق.

في وعاء جانبي، اخلطي الجبن قليل الدسم مع نصف كوب من جبن البارميزان، وملعقة ونصف من الملح، والزعتر، والبقدونس، ثم ضعي الخليط جانباً.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن ورشيها برذاذ الطهي ووزعي طبقة من أوراق الملفوف في القاع بشكل مسطح.

احتفظي بربع كوب من صلصة اللحم وضعي نصف الصلصة المتبقية فوق أوراق الملفوف في الصينية.

وزعي طبقة من خليط الجبن والزعتر، ثم نصف كمية جبن الموزاريلا، ثم وزعي طبقة ثانية من أوراق الملفوف، ثم نصف الكمية المتبقية من صلصة اللحم، ثم المتبقي من خليط الجبن والزعتر، ثم جبن الموزاريلا.

وزعي ربع كوب من صلصة اللحم على الوجه، ثم الإنتهاء بنصف كوب جبن بارميزان.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى تمام النضج، ثم قدميها ساخنة.