محافظ الشرقية يُقرر إحالة 16 عاملًا مقصرًا في العمل للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الصحية بمركزي "الزقازيق - بلبيس" لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :

عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بالزقازيق التابعة لمديرية الصحة بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالكفر القديم التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل .

عدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر إبراهيم العايدي التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.