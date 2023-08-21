الفن مصدر دخله الوحيد.. حسن عبد الفتاح يرفض دور البطولة لهذا السبب

الفنان حسن عبد الفتاح من فنانين الأدوار الثانوية لكنه أثبت نفسه بـ "إفيهاته" وروحه الفكاهيه التي تضيف لمسه في العمل الفني، وكشف "عبد الفتاح" سر تعلقه بأدوار الصف الثاني ورفضه لأدوار البطولة، كما أن التمثيل هو مصدر دخله الوحيد.

الفنان حسن عبد الفتاح

حسن عبد الفتاح يرفض دور البطولة خوفًا من الاكتئاب

أوضح حسن عبد الفتاح خلال استضافته في برنامج "المنسي" على قناة "هي" بالأمس، أنه عرض عليه دور البطولة من قبل لكنه رفضه خوفًا من الفشل ولأنه يفضل الأدوار الثانوية ودور صديق البطل الذي تميز فيه قائلا: "اتعرض عليا البطولة لكن أنا حابب الدور التاني، أنا بطل في ملعبي ممكن أعمل بطولة والفيلم ميعديش واكتئب وأرجع تاني أعمل الأدوار التانية، وحصل الموضوع كتير زي مثلا محمد لطفي عمل "عبده مواسم" وموفقش فيه ورجع للأدوار التانية والأستاذ ماجد الكدواني عمل "جاي في السريع" ورجع تاني للأدوار التانية".

حسن عبد الفتاح يرفض دخوله عالم التريند ومالوش غير الفن

وكشف الفنان حسن عبد الفتاح في تصريح سابق أن داخله في الحياة قائم على عمله كممثل، كما أوضح أنه لا يهتم بالسوشيال ميديا والتريندات، قائلًا: أنا معنديش شغلانة غير دي ومش عندي بديل للفن وداخلي كله من الفن.. و مليش في التريندات والسوشيال ميديا ومش غاوي وأنا عامل الواتساب بالعافية عشان صحابي اتخانقوا معايا ".

أحدث أعمال الفنان حسن عبد الفتاح

وشارك الفنان حسن عبد الفتاح في مسلسل " إكس لانس "، حيث عُرض في رمضان السابق،و يضم مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم محمد سعد، شيرين، جيهان خليل، إبرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي، ويزو، المسلسل تأليف ورشة بلاك هورس، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج ابرام نشأت.

أحداث مسلسل " إكس لانس "

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في إطار كوميدي اجتماعي، ويعتبر أول عمل درامي للفنان محمد سعد بعد غياب طويل عن الدراما، وتكون الأحداث حول الحاج حناوي أو كما يعرف بالإكس لانس، الذي يجد نفسه بالصدفة متورطًا مع عصابة كبيرة في تهريب الآثار بعد أن يصدم أحد الأشخاص بسيارته.