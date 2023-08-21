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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة جندي فرنسي خلال مهمة تدريبية في العراق

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو على موقع X (تويتر سابقا)، اليوم الإثنين، مقتل ضابط الصف نيكولا لاتورت أمس الأحد في العراق. 

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وأشار ليكورنو إلى أن الجندي من فوج المهندسين السادس وشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية لمحاربة الإرهاب، معربًا عن خالص تعازيه لأسرته وزملائه، مشيرًا إلى مقتل ضابط الصف خلال "تدريب عملي"، دون تحديد السبب.

يأتي ذلك بعد يومين من وفاة الرقيب بابتيست جوشو من فوج المهندسين التاسع عشر في العراق، الجمعة الماضية في حادث سير في العراق حيث "كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية".
 

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