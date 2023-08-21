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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يشهد إطلاق مجلة "صوت أفريقيا للمياه" (AVOW)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، و رئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) فى جلسة إطلاق مجلة "صوت أفريقيا للمياه" AVOW ، على هامش مشاركته فى "الإسبوع العالمى للمياه" فى ستكهولم .

وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم لأهمية توفير المعلومات الصحيحة والأخبار الدقيقة للمجتمعات المحلية فى كافة دول العالم وخاصة بالقارة الإفريقية ، مشيراً إلى أن مجلة "صوت أفريقيا للمياه" تعتبر علامة بارزة في السعي الدائم لتحقيق أهداف أفريقيا في مجال المياه ، حيث نسعى جميعا لإدارة الموارد المائية في هذه القارة بشكل أمثل ومستدام يخدم سكان القارة الأفريقية ، حيث من المقرر أن تصبح هذه المنصة الرائدة حجر الزاوية في السعى للحصول على معلومات كافية عن المياه والصرف الصحي وإدارة المعرفة بالقارة الإفريقية .

وأضاف الوزير، أن إطلاق هذه المجلة يتكامل مع عنوان الإسبوع العالمي للمياه لهذا العام .. "بذور التغيير : حلول مبتكرة لإدارة مثلى للمياه على المستوى العالمى" ، حيث ترتبط قدرتنا على توفير الحلول المبتكرة وتحقيق الإدارة المستدامة للمياه بقدرتنا على مشاركة المعرفة والخبرات بين الدول .

وأشاد الدكتور سويلم بالنسخة الاولى من المجلة ، متوجهاً بالدعوة للدول أعضاء الأمكاو والمؤسسات الإقليمية والمجتمعات المدنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص للمشاركة الفعالة فى هذه المجلة التى ستسلط الضوء على إنجازات المياه بالقارة الإفريقية .

وإستعرض الدكتور سويلم المسار الذى اتخذته القارة الافريقية وصولا لإطلاق هذه المجلة ، بدءا من عام ٢٠٠٨ عندما إجتمع رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي في شرم الشيخ وتعهدوا بتعزيز بناء القدرات وتحسين إدارة المعلومات والمعرفة للنهوض بملف المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية ، حيث عملت سكرتارية الأمكاو منذ ذلك الوقت على تحقيق هذه الأهداف والتى توجت جهودنا بإطلاق مجلةAVOW  .

وشارك الأمكاو خلال عام ٢٠٢١ فى جلسة "مركز المعرفة" والتى عقدت خلال الأسبوع العالمي للمياه حيث تم تأكيد الإلتزام بتعزيز الروابط وتبادل المعرفة بين الأفارقة المتخصصين فى مجال المياه .

وفي عام ٢٠٢٢ تم إطلاق مبادرة "تحدي إدارة المعرفة فى مجال المياه والصرف الصحي في إفريقيا" والتى هدفت لإنشاء جهات اتصال معرفية في كل الدول الاعضاء بالأمكاو ، وتحفيز جهود إدارة المعرفة داخل وزارات المياه بهذه الدول .

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