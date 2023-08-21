محافظ سوهاج يستعرض موقف مشروعات حياة كريمة مع وزير التنمية المحلية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023 – 2024 وتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد، ووضعها على رأس أولويات خطط الدولة للتنمية، والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليه، لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظتين عن تلك المشروعات.

استعراض موقف التكتلات الاقتصادية بمحافظة سوهاج



كما شهد اللقاء استعراض موقف التكتلات الاقتصادية بمحافظة سوهاج حيث تشمل 5 تكتلات ومن أهمها تكتل صناعة الأثاث بطهطا، وتكتل صناعة التلي بجزيرة شندويل، والغزل والنسيج بأخميم .

وفيما يخص ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة أشار محافظ سوهاج إلى استمرار العمل والمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ في مشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية بغرب طهطا، وغرب جرجا بتكلفة إجمالية مليار و605 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعد من المناطق الواعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمحافظة سوهاج وذلك في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والمجمعات الحكومية الخدمية وغيرها من القطاعات وسبل التغلب على اى معوقات تواجه أعمال التنفية.



وطالب وزير التنمية المحلية بسرعة تشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها في سوهاج 30 مجمع حكومي بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، بكامل قوتهم للعمل من المجمعات التي تم الانتهاء من تأثيثها، وكذلك ايضاً المجمعات الزراعية، والأسواق الحضرية، والمواقف، ونقاط الإطفاء" والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت بنطاق المحافظة، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن.



كما عرض المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " بقرى سوهاج، والبالغ عددها 181 قرية، و 1123 نجع وتابع، بعدد 7 مراكز إدارية كمرحلة أولى ، وكذلك موقف القرى التي قاربت على الانتهاء من جميع المشروعات، وأصبحت جاهزة للافتتاح ومنها " قرية بني حميل بمركز البلينا، وقرية البطاخ بمركز المراغة" مشيراً الى تكليف رؤساء الوحدات المحلية للإسراع في الانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والطرق المؤدية إلى تلك القرى، والانتهاء من تنسيق المواقع العامة للمشروعات، وأعمال اللاندسكيب، وفرش مباني الخدمات، والوحدات الصحية، تمهيدا لافتتاحها قريبا.

متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة بالمراكز

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بسوهاج، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لمنظومة الخدمات المحلية، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين بصورة سهلة ومبسطة.

كما استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ سوهاج ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز بالمحافظة لتنفيذ مشروعات الكهرباء و الإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، وأشار وزير التنمية المحلية أن الدولة لا تدخر جهداً في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم المراكز والمدن والوحدات القروية في جميع المحافظات لتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وإدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أن إقليم الصعيد يحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه .



كما بحث الاجتماع الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية، والسلامة العامة لهم، وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة تكثيف حملات الرقابة لمتابعة مدى التزام المحلات العامة والتجارية بمواعيد الغلق الصيفية، مع التأكيد على غلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين، مع ضرورة التطبيق الأمثل لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عمل الموظفين أون لاين من المنازل يوم الأحد من كل أسبوع بما يحقق الهدف من القرار.



وأشار " الفقي " إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم من رؤساء المدن والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات بالنتائج التى أسفرت عنها حملات الرقابة للتأكد من إلتزام كافة الجهات بقرارات الترشيد، وخفض الإنارة العامة، خاصة بالمباني الحكومية، والمنشآت التابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية.

كما حرص وزير التنمية المحلية على بحث جهود المحافظة فيما يخص تحسين مستوي النظافة العامة بالمدن والمراكز والقرى ورفع التراكمات اليومية من المخلفات، مؤكدا أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع لتنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

توريد 170 ألف شجرة لمحافظة سوهاج

واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع بالاطمئنان على الجهود التي بذلتها المحافظة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث تم الإشارة إلى توريد 170 ألف شجرة لمحافظة سوهاج خلال العام المالي الحالي لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها.