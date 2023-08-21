علي طريقة مسلسل العراف.. ليلة الإيقاع بالطبيب المزيف في الإسكندرية

علي غرار أحداث مسلسل العراف ، ومن الإسكندرية ، ظهر نصاب فائق الخطورة ليعود إلي ذاكرة القارئ بأحداث مسلسل العراف عندما جسد البطل بدور دكتور ذاع صيته بين الناس كطبيب مشهور ولكن تلك المرة لم تكن في المنصورة بينما في الإسكندرية ، ذلك النصاب لا يملك مؤهلا دراسيا، ترك بلده مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، متوجها إلى الإسكندرية، في مكان لا يعرفه أحد فيه واستقر في منطقة باب شرق، وقرر فجأة أن يعمل طبيبًا.

الإيقاع بالطبيب المزيف في قبضة الأمن بالإسكندرية

لم يجد أمامه سبيلا إلا مواقع التواصل الأجتماعي" الفيسبوك " ، للتسويق لنفسه ، بأنه طبيب ماهر ، متخصص في مجال العمليات الجراحية، وتنفيذًا لمخططه اللعين ، قرر استأجر شقة، لتكون مقرًا لعمله الجديد .

واستكمالا إلي ذروة وحبكة الأحداث لقصة النصاب ، قام طبيب العمليات الجراحية النصاب بتجهيز غرفة بأدواتها الطبية الكاملة، معلنا تخصصه الباهر فقط في إجراء العمليات للسيدات .

ولكن تسير الرياح بما لا تشتهي السفن، ليكتشف أمر هذا الطبيب النصاب، ويقع في شباكٍ أجهزة الأمن ، و بدأت حينما أكدت المعلومات التي وصلت لأجهزة الأمن قيام شخص بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، بإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، يقوم من خلالها بإنتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

صورة المتهم

بداية أحداث الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى - عدد من الأدوات الطبية.

بمواجهه النصاب ، أقر بإنتحاله صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه.