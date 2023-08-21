غدًا .. استئناف اختبارات لاعبات الأهلي الجُدد مواليد 2004

تستكمل الاختبارات الخاصة بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي للاعبات مواليد 2004 غد الثلاثاء والخميس المقبل الموافقين 22 و24 أغسطس، في الثامنة والنصف مساءً، على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.





كان قطاع الناشئين بالأهلي قد أعلن فتح باب الاختبارات للاعبات مواليد 2004، من أجل إعداد فريق النادي للكرة النسائية لذات المرحلة السنية ، استعدادًا للمشاركة دوري الجمهورية للناشئات ، الذي يُلعب تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم.

وحدد الأهلي للراغبات في خوض الاختبارات الاتصال على رقم 01066969374، من أجل تسجيل البيانات الخاصة بهن قبل الحضور للنادي وتسهيل الإجراءات.

اختبارات مواليد 2005 ..

كان لنادي الأهلي قد قرر فتح باب الاختبارات لتجهيز فريق الكرة القدم النسائية مواليد ٢٠٠٥، والذي يشارك في دوري الناشئات، الذي ينظمه أيضًا اتحاد كرة القدم.

وفي هذا الصدد أكد شطة، مدير أكاديمية الأهلي، فتح باب الاختبارات يومي ٥ و٦ يوليو الماضي، على ملاعب الأكاديمية بمقر النادي بمدينة نصر، وأتيحت الاختبارات بالمجان، أمام اللاعبات مواليد ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٩.

وأشرف على فريق مواليد ٢٠٠٥ أميرة يوسف، مدير أكاديمية الأهلي للكرة النسائية، والتي أكدت أن عددًا من لاعبات الأكاديمية سوف يتواجدن في صفوف الفريق المقرر تكوينه.