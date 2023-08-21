عاجل
حقيقة تغيير إجراءات دخول مصر الاستثمارات الأجنبية في مصر..٩٧ مليار خلال ١٠ سنوات ودول عربية تحظى بنصيب الأسد
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أكبر حركة تنقلات في شركات قطاع البترول

وزير البترول
وزير البترول

أصدر المهندس  طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت رؤساء شركات ومديري عموم بقطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

وشملت الحركة التالي أسماؤهم: 

  المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

   المهندس  محمد عبدالفتاح عبدالعزيز خضير،  نائبا لرئيس الشركة للتخطيط ومشروعات الغز وتنمية الأعمال وعضوا بمجلس الإدارة  بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

  المهندس محمد علي محمد عبادي، نائبا لرئيس الشركة لتحول الطاقة والاستدامة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".


 

 المهندس محمد عبدالمنعم صالح نصر، نائبا لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم".


 

  المهندس وائل محمد محمد رزق عيش، رئيسا لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول.
 

 الكيميائي صلاح جابر رزق بهنسي، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور".

 المهندس خالد إبراهيم محمد حسن، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة" صان مصر".
 

 المهندس إبراهيم عبدالوهاب إبراهيم مطاوع رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية" بترومنت".
 

 المهندس سيد الراوي محمود عبدالله رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "إنربك".
 

 المهندس أحمد محمود محمد السيد،  رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".
 

 المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية "أكبا".
 

 الكيميائي هشام رياض حسين سليمان، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو".
 

 المهندس هشام عبدالحميد لبيب البكل، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول "ميدتاب".

 المهندس محمد عبدالرازق محمد السعداوي، عضوا منتدبا لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.
 

 المحاسب خالد أحمد عبدالعزيز متولي، نائبا لرئيس الشركة  للشؤون الإدارية، بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

 محمد عبد المعز الشعراوي نصار مديرا عاما للشؤون الإدارية بشركة بدر الدين للبترول.

 محمد مصطفي محمد سيد   مديرا عاما للشؤون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.

  سارة محمد سعيد زعلوك، مديراً عاماً للموارد البشرية بشركة مصر للصيانة" صان مصر"

 محمد ممدوح محمد رشاد عزمي، مديرا عاما للشؤون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول "بتروسبورت".

مواد متعلقة

وزير البترول يستقبل الرئيس التنفيذي لأباتشي بعد نجاحات الشركة في الصحراء الغربية

رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرًا حول برنامج "جيولوجيا البترول" بكلية العلوم

تغييرات وتعيينات جديدة لرؤساء شركات البترول

وزير البترول يجتمع برؤساء الشركات لمراجعة الإنتاج

البترول يضم ديانج سرس الليان رسميًا