أكبر حركة تنقلات في شركات قطاع البترول
أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت رؤساء شركات ومديري عموم بقطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.
وشملت الحركة التالي أسماؤهم:
المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
المهندس محمد عبدالفتاح عبدالعزيز خضير، نائبا لرئيس الشركة للتخطيط ومشروعات الغز وتنمية الأعمال وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
المهندس محمد علي محمد عبادي، نائبا لرئيس الشركة لتحول الطاقة والاستدامة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
المهندس محمد عبدالمنعم صالح نصر، نائبا لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم".
المهندس وائل محمد محمد رزق عيش، رئيسا لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول.
الكيميائي صلاح جابر رزق بهنسي، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور".
المهندس خالد إبراهيم محمد حسن، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة" صان مصر".
المهندس إبراهيم عبدالوهاب إبراهيم مطاوع رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية" بترومنت".
المهندس سيد الراوي محمود عبدالله رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "إنربك".
المهندس أحمد محمود محمد السيد، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".
المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية "أكبا".
الكيميائي هشام رياض حسين سليمان، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو".
المهندس هشام عبدالحميد لبيب البكل، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول "ميدتاب".
المهندس محمد عبدالرازق محمد السعداوي، عضوا منتدبا لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.
المحاسب خالد أحمد عبدالعزيز متولي، نائبا لرئيس الشركة للشؤون الإدارية، بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
محمد عبد المعز الشعراوي نصار مديرا عاما للشؤون الإدارية بشركة بدر الدين للبترول.
محمد مصطفي محمد سيد مديرا عاما للشؤون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.
سارة محمد سعيد زعلوك، مديراً عاماً للموارد البشرية بشركة مصر للصيانة" صان مصر"
محمد ممدوح محمد رشاد عزمي، مديرا عاما للشؤون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول "بتروسبورت".
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- طارق الملا
- شركات
- أشرف بهاء الدين أبو الفتوح
- جنوب الوادي
- محمد عبدالفتاح عبدالعزيز خضير
- ايجاس
- محمد علي محمد عبادي
- محمد عبدالمنعم صالح نصر
- ايكم
- القابضة للبتروكيماويات
- وائل محمد محمد رزق عيش
- القاهره لتكرير البترول
- صلاح جابر رزق بهنسي
- ميدور
- الشرق الأوسط لتكرير البترول
- خالد إبراهيم محمد حسن
- صان مصر
- مصر للصيانة
- إبراهيم عبدالوهاب إبراهيم مطاوع
- بترومنت
- الإسكندرية للصيانة البترولية
- سيدالراوي محمود عبدالله
- أنربك
- الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات
- أحمد محمود محمد السيد
- مصر لإنتاج الاسمدة
- موبكو
- محمد السيد صبحي منصور عامر
- أكبا
- الإسكندرية للإضافات البترولية
- هشام رياض حسين
- ايثيدكو
- المصرية لإنتاج الإيثيلين
- هشام عبدالحميد لبيب البكل
- ميدتاب
- الشرق الاوسط للصهاريج
- محمد عبدالرازق محمد السعداوي
- البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات
- جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول
- خالد أحمد عبدالعزيز متولي
- محمد عبد المعز الشعراوي
- بدر الدين للبترول
- عجيبه
- بتروسبورت
- المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول