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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الأحد.. حفل توقيع ومناقشة كتاب "اسمع أصابع القدمين" للكاتبة عزة محمود

بوابة الوفد الإلكترونية

يقام حفل توقيع ومناقشة كتاب "اسمع أصابع القدمين" للكاتبة عزة محمود، فى السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ٢٧ أغسطس الجاري بساقية الصاوي .

وعن الكتاب قالت الناقدة والفنانة التشكيلية الدكتورة ماجدة على، إنه يتحدث عن تجربة الكاتبة عزة محمود، وتحديها لصعوبات الحياة، وتجربتها الدراسية والوظيفية والمجتمعية، وتفهم ووعي والديها وأسرتها في مساندتها وإرشادها وتدريبها في مواجهة تحديات المجتمع، واعتمادها على نفسها وتحقيق رغباتها وإثبات ذاتها .

يتضمن اللقاء حوار مع الكاتبة تجريه الإعلامية والكاتبة إسراء الهجان، كما يستعرض اللقاء آراء عدد من الشخصيات فى الكتاب ومدى استفادتهم منه، منهم : "الدكتورة هويدا الشاهد، الشيخ أشرف عامر، الصحفى مجدى الشاذلى، الكاتب محمود كمال، الإعلامى محمد السيد، الكاتب محمود كرم " .

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