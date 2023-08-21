تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة بولونيا في المهمة الأولي بالدوري الإيطالي

يفتتح فريق ميلان مساء اليوم الإثنين، مبارياته بالموسم الجديد من الدوري الإيطالي وذلك عندما يحل ضيفًا ثقيلًأ علي نظيره بولونيا والتي يحتضنها ستاد ريناتو دال آرا، في ضربة البداية للفريقين بالدوري الإيطالي "الكالتشيو".

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة بولونيا الليلة

من المتوقع أن يدفع ستيفانو بيولي، المدير الفني لـ ميلان، بقوته الهجومية الضاربة، ضمن التشكيلة التي سيبدأ بها موقعة بولونيا، والتي تتمثل في النيجيري الدولي الخطير صامويل شيكويزي والبرتغالي رافائيل لياو والفرنسي أوليفييه جيرو والسويسري نواه أكافور.

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

الدفاع: بيير كالولو – ماتيو جابيا – سيمون كيير – ثيو هيرنانديز

الوسط الدفاعي: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر

الوسط الهجومي: أنتي ريبيتش – شارل دي كيتلاري – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة ميلان وفريق بولونيا في الكالتشيو اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

وتذاع عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الإيطالي.

يُذكر أن فريق ميلان نجح في التعاقد مع مجموعة وفيرة من اللاعبين المميزين هذا الصيف وعددهم “8” وهم “سبورتيلو، وريندرز، وتشوكوينزي، ولوفتوس تشيك، وروميرو، وأوكافور، وكريستيان بوليسيتش، وأخيراً بونس موسى” بعد موسم ناجح للفريق بتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

استعدادات ميلان للموسم الجديد

خاض فريق ميلان بقيادة مدربة سيتافنو بيولي 6 مباريات في معسكره التحضيري للموسم الجديد 2023-2024، بدأها بالخسارة 2-3 أمام ريال مدريد، ثم الهزيمة أمام يوفنتوس بركلات الترجيح 2-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي 2-2، وبعدها السقوط أمام برشلونة 0-1، والتتويج بكأس بيرلسكوني على حساب مونزا بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1، والخسارة للمرة الرابعة أمام ترينتو 0-1، وأخيرًا الفوز على نوفارا 4-2.