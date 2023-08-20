نوعين من الخضروات اللذيذة قادران على مكافحة كورونا والفتك بمتحوراته الجديدة

أثبتت دراسة طبية حديثة أن تناول الكرنب والقرنبيط يساعد على مكافحة مضاعفات كورونا فى الجهاز التنفسى، فهما يحتويان على مادة بروتين هايدروكاربون إيرل والتى تبين أن لها أثر كبير في مقاومة العدوى، وجاء ذلك عقب الإعلان رسميًا عن ظهور متحورات جديدة للفيروس.

فوائد الكرنب والقرنبيط في مكافحة كورونا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجرى باحثو الدراسة تجربة على الفئران المصابة بالإنفلونزا والتى يتم إطعامها الخضراوات الكرنبية كالكرنب والملفوف والقرنبيط لمعرفة الأثر العلاجى، ليجدوا أن الفئران الآكلة لتلك الخضراوات يقل لديها التشقق فى الخلايا البطينية بالرئتين والتى تشكل حاجزًا مناعيًا ضد الفيروسات.

فوائد الكرنب والقرنبيط في مكافحة كورونا

كما لاحظ الباحثون تحسنًا بوزن الفئران بعد تناولها المادة المتوافرة بالكرنب بما يدل على اشتداد مقاومتها للعدوى، بالإضافة إلى أن ردة فعل الفئران ضد البكتيريا الدخيلة تحسنت بعد تناول المادة.