أرسنال في مهمة صعبة أمام كريستال بالاس الليلة.. الموعد والقناة الناقة

يستعد فريق أرسنال اليوم الإثنين، لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي مع نظيره كريستال بالاس علي ستاد سيلهرست بارك في مدينة لندن، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

أرسنال يبحث عن تحقيق ما فشل فيه الموسم الماضي

يخوض فريق ارسنال بقيادة مايكل أرتيتا لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة البداية القوية الموسم وهو يرغب في الحصول على اللقب وخاصة بعد أن حصل على المركز الثاني في الموسم الماضي وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب اللقب.

وتمكن فريق ارسنال من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على توتنهام فورست بهدفين مقابل هدف ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 3 نقاط، حصدها من الانتصار على نوتنجهام فورست، بثنائية مقابل هدف، فيما يقف كريستال بالاس في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة، بالرصيد ذاته أيضا، من تحقيق الانتصار على شيفيلد يونايتد، في الجولة الأولى من البطولة المحلية.

موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة أرسنال وكريستال بالاس مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع عبر قناة bein sport premium 1، أ