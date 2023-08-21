استكمال فعاليات مبادرة "تحويشة في بنك" بقرى الوادي الجديد

يقوم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الوادي الجديد بتنظيم فعاليات مبادرة "التحويشة في بنك" بالتعاون مع العديد من البنوك الوطنية والتي تم إطلاقها بمبادرة من حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد في قرية بولاق بمركز الخارجة. يأتي ذلك في إطار مبادرة "التحويشة" التي تهدف إلى دعم المرأة في القرى وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع الإنتاجية والتنموية بدعم من البنوك الحكومية لدعم المرأة في المدن والواحات.

تشتمل المبادرة على تنفيذ سلسلة من الأنشطة والخدمات التي يُقدمها المجلس القومي للمرأة، وتشمل إنشاء مكتب لشكاوى المرأة وإصدار بطاقة الرقم القومي للمرأة، ودعم رائدات الأعمال في مشاريع خضراء ذكية، وغيرها من الأمور تحت إشراف نادية عزمي، مقررة قسم المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

من جهتها، أكدت نائب المحافظ أن المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة المالية والتوعية الرقمية بين نساء المدن من خلال تنفيذ جميع الإجراءات المصرفية وإصدار بطاقات الائتمان. يهدف ذلك إلى دمج المرأة في الجهاز المصرفي الرسمي ودعم إقامة المشاريع الصغيرة التي توفر لها مصدر دخل وحياة كريمة لأسرتها. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات المرأة وتوفير فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوادي الجديد