العظمى 37 درجة .. طقس معتدل مائل للحرارة بالشرقية

تشهد، اليوم الاثنين، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقسًا معتدلًا ومشمسًا مائلًا للحرارة مصحوبًا بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية ٣٧ درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الاثنين، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ ٢٢ درجة فى الساعات الأخيرة .

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت انه من المتوقع أن تشهد البلاد، اليوم الاثنين، طقس حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون السحب المنخفضة على القاهرة، مما يساعد على تلطيف حالة الطقس خلال ساعات الذروة.

وكشفت خرائط الطقس عن نشاط الرياح مما يقلل الإحساس بالرطوبة على مدار اليوم.