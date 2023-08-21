أحمد مرعي: قطار الزمالك لن يتوقف رغم الظروف الصعبة

أكد أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة بالزمالك، أن الحالة ضبابية داخل النادي وهناك حالة ترقب لما سيحدث.

وقال مرعي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البل: "الحالة ضبابية بالنسبة لنا داخل نادي الزمالك، هناك حالة ترقب لما سيحدث غدا، هناك مشكلات كبيرة داخل النادي بسبب الضائقة المالية والحلول تحتاج إلى سرعة".

وأكمل: "كان هناك اتجاه إلى حل جزء من المشكلات بكرة السلة مثلما حدث في كرة اليد، لكن ماحدث من استقالة للمجلس ثم المسؤولين التنفيذين أيضا فبعد ظهور بارقة أمل اختفى كل شيء".

وأشار: "هناك مستحقات متأخرة للاعبين حوالي 60% من اجمالي العقد، حدثت جلسات مع مسؤولين بالمجلس السابق وكان هناك وعود أن جزء من المديونية سيسدد اليوم، لكن توقف كل شيء".

وتابع: "تحدثت مع اللاعبين وأننا يجب أن نبدأ، والجميع بدأ رغم أن عدم مشاركتهم بالتدريبات كان حقهم بعد تأخر المستحقات".

وأتم: "قلت للاعبي الزمالك "القطر هيمشي" رغم الظروف ولن يتوقف".

