عبد الدايم: تقدمت بإستقالتي من الزمالك لرفع الحرج عن وزارة الرياضة

أكد أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي المستقيل من الزمالك أنه مستمر في عمله لحين تعيين لجنة جديدة تقوم النادي خلال المرحلة القادمة.

وأضاف عبد الدايم في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت " : نعمل لصالح الزمالك وقد يكون هناك أخطاء وسلبيات خلال فترة عملنا وتقدمت بإستقالتي حتى لا يكون هناك حرج لوزارة الرياضة ، وشدد أرسلنا لفريق اليد 20 ألف دولار قيمة الاشتراك في البطولة العربية ، وسيعود الفريق الي مصر يوم ٢٨ أغسطس الجاري ".

وتابع " هناك أشخاص تعمل ضد الزمالك الجميع يعرف من مهم ، ولم أكن مجبر على تقديم استقالتي لأني بحكم اللائحة موجود في النادي لكني أفضل منح الحرية لمن يتولى المسئولية الفترة المقبلة ".

وأردف " مجلس الزمالك أصدر قرارا أول أمس بصرف شهرين من مستحقات فريق كرة السلة لكن

الاستقالة الجماعية عطلت التنفيذ ".