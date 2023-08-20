الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا.. القاهرة 33

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الإثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً.

كما أن هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

ويتوقع أن يشهد غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .

حالة الطقس غدا الإثنين :

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 28 درجة .

بدء فاعليات الموسم الثقافي لعام 2023 تحت عنوان "المناخ والحياة"

والجدير بالذكر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء فاعليات الموسم الثقافي لعام 2023 تحت عنوان "المناخ والحياة".

ويشمل الموسم الثقافي محاضرات علمية وفنية متخصصة تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسبوعيا من خلال الحسابات الرسمية والمنصات الإلكترونية ومن داخل مقر الهيئة، ويشارك في فعاليات الموسم الثقافي نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين من مختلف الدول العربية وهذا ليبرز دور الأرصاد الجوية وأهميتها في الحياه ؛ كما يهدف لنشر الوعي المعرفي والعلمي تجاه أهمية الطقس والمناخ وتأثيرهما في الحياة.