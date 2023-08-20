3 وديات لـ البنك الأهلي بمعسكر برج العرب

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية ببمعسكره المغلق ببرج العرب تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو.

وشهد مران الفترة الصباحية فقرة بدنية قوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين

ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي ثلاثة مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع سموحة وفاركو والإتحاد السكندري.

من ناحية أخرى هنأ مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار نظيره مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المنتخب بقيادة نصر أبو الحسن الذى نال ثقة الجمعية العمومية لقيادة قلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة .

وتمنى الجميع للنادي الإسماعيلي الصرح الرياضى العريق وجماهيره العظيمة ومجلس إدارته النجاح والتوفيق.