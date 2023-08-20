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الإثنين 21 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

3 وديات لـ البنك الأهلي بمعسكر برج العرب

تفاهم واضح بين القبرصي
تفاهم واضح بين القبرصي فاسيليو والمدرب محمد عبد الواحد

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية ببمعسكره المغلق ببرج العرب تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو.

 وشهد مران الفترة الصباحية فقرة بدنية قوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين 

ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي ثلاثة مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع   سموحة وفاركو والإتحاد السكندري.

من ناحية أخرى هنأ مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار نظيره مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المنتخب بقيادة نصر أبو الحسن الذى نال ثقة الجمعية العمومية لقيادة قلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة .

وتمنى الجميع للنادي الإسماعيلي الصرح الرياضى العريق وجماهيره العظيمة ومجلس إدارته النجاح والتوفيق.