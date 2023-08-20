لدايت بلا حرمان..كيكة الشوفان بالعسل

كيكة الشوفان بالعسل دايت، من ألذ الحلويات الخفيفة والصحية، بمكونات بسيطة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الشوفان بالعسل بخطوات سهلة وسريعة.

كيكة الشوفان بالعسل



مقادير كيكة الشوفان بالعسل دايت

- الشوفان : كوب (حبوب)

- البيض : 2 حبة

- الشوفان : كوب (مطحون)

- العسل : ثلاث أرباع الكوب

- لبن زبادي : كوب

- زيت الزيتون : نصف كوب (+ ملعقة كبيرة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق : ثلاث أرباع الكوب (أسمر)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

كيكة الشوفان بالعسل

طريقة التحضير

ادهني قالب كيك بملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم وزعي حبوب الشوفان في الصينية.

ضعي البيض، واللبن الزبادي، وزيت الزيتون، والعسل، والفانيليا في وعاء عميق، واخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض.

أضيفي الدقيق الأسمر، والشوفان المطحون، والبيكنج باودر، والملح، وقلبي المكونات من الأسفل للأعلى حتى تتداخل.

اسكبي خليط الكيك في القالب المحضّر وساوي سطحه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي القالب إلى الفرن حتى ينضج الكيك ويتحمر، ثم قدميه.