قافلة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تجوب جنوب سيناء لتوفير السلع بأسعار مناسبة

وصلت اليوم الاحد، الى مدينة طور سيناء دفعة أخرى من قافلة منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقدم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء الشكر الي القوات المسلحة (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، على توفير السلع بأسعار مخفضة لمواطني المحافظة لمجابهة ارتفاع الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الشأن تيسيرا على المواطنين .

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين محافظة جنوب سيناء، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحه، لتوفير السلع الغذائية الأساسية علي شكل دفعات دورية بأسعار مخفضة للمواطنين علي دفعات منذ شهر يناير الماضي.

واليوم وصلت دفعة أخرى عبارة عن عدد 10 سيارات، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طن و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية ( جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء،.وسيتم توزيعها بالمنافذ المختلفة بكافة المدن اعتبارا من الغد الاثنين.