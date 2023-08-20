كيف يؤثر الإجهاد على صحة جسمك ؟

الإجهاد هو رد فعل طبيعي لعدم القدرة على التعامل مع مطالب وأحداث معينة ، ولكن الضغط المستمر يمكن أن يؤثر على صحة الشخص ورفاهيته، وتتضمن نصائح إدارة التوتر ممارسة الرياضة وتحديد الأولويات والتحدث مع الآخرين ، والتي قد تشمل الاستشارة.

التأثيرات الجسدية

يؤدي الإجهاد إلى إبطاء بعض وظائف الجسم الطبيعية ، مثل تلك التي يؤديها الجهاز الهضمي والجهاز المناعي، ويمكن للجسم بعد ذلك تركيز موارده على التنفس وتدفق الدم واليقظة وإعداد العضلات للاستخدام المفاجئ.

يتغير الجسم بالطرق التالية أثناء رد فعل الإجهاد:

ارتفاع ضغط الدم والنبض

تسارع التنفس

يتباطأ الجهاز الهضمي

ينخفض ​​نشاط المناعة

تصبح العضلات أكثر توترا

النعاس ينقص بسبب حالة اليقظة المتزايدة

كيف يتفاعل الشخص مع موقف صعب سيحدد آثار الإجهاد على الصحة العامة، ويمكن أن يعاني بعض الأشخاص من عدة ضغوطات متتالية أو دفعة واحدة دون أن يؤدي ذلك إلى رد فعل إجهاد شديد، وقد يكون لدى البعض الآخر استجابة أقوى لضغوط واحدة.