11 يومًا إجازة في سبتمبر.. تعرف عليهم

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023، مواعيد الإجازات الرسمية المنتظرة في شهر سبتمبر، واحدة من الكلمات والجمل التي يبحث عنها المواطنون خلال الساعات الأخيرة عبر محرك البحث “جوجل”، وذلك من أجل ترتيب وقت للحصول على وقت سعيد مع الأهل والأقارب، أو الخروج في رحلة سعيد.

إجازات شهر سبتمبر:

ويشهد شهر سبتمبر المقبل، إجازة رسمية يوم واحد فقط، والتي تأتي بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، إلى جانب العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر عام 2023

يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023. يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023. يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023. يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023. يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023. يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023. يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023. يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023. يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023. يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

الإجازات والأعياد المتبقية في 2023

يوافق المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل.

يوافق عيد القوات المسلحة بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يقرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، ويقرر إجازة انتصارات 6 أكتوبر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، إذ كانت الحكومة اعتمدت في عام 2020 يوم الخميس بديلًا للإجازات والأعياد الرسمية الواقعة في منتصف الأسبوع.