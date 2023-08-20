الأحد 20 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

11 يومًا إجازة في سبتمبر.. تعرف عليهم

إجازة
إجازة

 الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023، مواعيد الإجازات الرسمية المنتظرة في شهر سبتمبر، واحدة من الكلمات والجمل التي يبحث عنها المواطنون خلال الساعات الأخيرة عبر محرك البحث “جوجل”، وذلك من أجل ترتيب وقت للحصول على وقت سعيد مع الأهل والأقارب، أو الخروج في رحلة سعيد.

 إجازات شهر سبتمبر:

 ويشهد شهر سبتمبر المقبل، إجازة رسمية يوم واحد فقط، والتي تأتي بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، إلى جانب العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

 

 الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر عام 2023 

  1. يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.
  2. يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.
  3. يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023.
  4. يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023.
  5. يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023.
  6. يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023.
  7. يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023.
  8. يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023.
  9. يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023
  10. يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.
  11. يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

الإجازات والأعياد المتبقية في 2023 

 يوافق المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل.

 يوافق عيد القوات المسلحة بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.

 ومن المتوقع أن يقرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، ويقرر إجازة انتصارات 6 أكتوبر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، إذ كانت الحكومة اعتمدت في عام 2020 يوم الخميس بديلًا للإجازات والأعياد الرسمية الواقعة في منتصف الأسبوع.

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