قنا تنظم ورشة تدريبية بنادي الفتاة بمركز شباب النجمة والحمران

نظمت إدارة شباب ابوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، ورشة تدريبية علي الخياطة، وذلك ضمن خطة نادي الفتاة والمقامة في مركز شباب النجمة والحمران.

من جهته صرح مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي ان تلك الورشة تسهم بشكل كبير في ثقل وخلق جيل مدرب وعلي تشجيع الشباب علي فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة.

وأوضح أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت، علي دور مراكز الشباب في تنمية مهاراتهم علي أسس علمية، مؤكداً علي أهمية هذه الورش، فى خلق فرص التنافس وعلي التفكير خارج الصندوق.

وأشار رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي ان الشباب لديهم افكار مبتكرة وجديدة وان مراكز الشباب هي التي تتبني هذه الأفكار وخروجها الي النور وتسليط الضوء عليها.

وقالت شيرين ابوالسعود، منسقة نادي الفتاة بالمديرية يجب علي الشباب استغلال هذه الدورات والورش، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والاستفادة منها والدخول الي سوق العمل الحر بأقل التكاليف من أبسط الخامات وخلق فرص عمل للفتيات وتشجيعهن باستمرار، وعرض مثل تلك المنتجات والاعمال في المعارض المحلية والدولية وعلي الانترنت.

من جانبه أكد سيد دردير قليعي رئيس مجلس إدارة مركز شباب النجمة والحرمان، علي رفع الوعي الحرفي وتذليل كافة المعوقات والصعوبات لجذب اكبر عدد من الفتيات وتوسيع قاعدة المشاركة.

وثمنت غادة ابوالوفا مديرة مركز شباب النجمة والحمران هذه الأعمال وان الفتيات لديهم الرغبة والعمل في أكثر من مجال في المنتجات الحرفية، وذلك من خلال دراسة علمية وعملية من محاضرين متخصصين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي مدير عام الادارة والاستاذ سيد دردير قليعي رئيس مجلس الإدارة، وغادة ابوالوفا مديرة مركز شباب النجمة والحمران.