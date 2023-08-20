الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعادل مثير بين روما و ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

مباراة روما وساليرنيتانا
مباراة روما وساليرنيتانا

إنتهت مباراة روما وساليرنيتانا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

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سجل المواجهات بين روما وساليرينتانا في الدوري الإيطالي

سيطر روما مبكراً على اللقاء بحثاً عن التقدم بهدف مبكر وهو ما تحقق بعدما سجل أندريا بيلوتي اول الأهداف لصالح الذئاب في الدقيقة 17.

تراجع أداء روما بعد الهدف دون مبرر وسمح لمنافسه بمبادلته الهجمات ليترجم المخضرم كاندريفا تحسن ساليرنيتانا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 49 عادل كاندريفا ليلدغ فريق العاصمة بهدف ثاني لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الفريق الضيف.

كثف  روما هجماته فيما تبقى من زمن اللقاء ونجح في محاصرة ساليرنيتانا في مناطقه الدفاعية حتى سجل المتألق بيلوتي هدف التعادل في الدقيقة 28.

إستمرت محاولات روما دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 2-2.

 