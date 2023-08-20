تعادل مثير بين روما و ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

إنتهت مباراة روما وساليرنيتانا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

سيطر روما مبكراً على اللقاء بحثاً عن التقدم بهدف مبكر وهو ما تحقق بعدما سجل أندريا بيلوتي اول الأهداف لصالح الذئاب في الدقيقة 17.

تراجع أداء روما بعد الهدف دون مبرر وسمح لمنافسه بمبادلته الهجمات ليترجم المخضرم كاندريفا تحسن ساليرنيتانا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 49 عادل كاندريفا ليلدغ فريق العاصمة بهدف ثاني لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الفريق الضيف.

كثف روما هجماته فيما تبقى من زمن اللقاء ونجح في محاصرة ساليرنيتانا في مناطقه الدفاعية حتى سجل المتألق بيلوتي هدف التعادل في الدقيقة 28.

إستمرت محاولات روما دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 2-2.