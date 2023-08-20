سجل المواجهات بين روما وساليرينتانا في الدوري الإيطالي

يشهد الاستاد الاوليمبي بالعاصمة الإيطالية افتتاح مباريات فريق العاصمة اف سي روما امام فريق ساليرينتانا وهي المباراة التي يسعى خلالها ذئاب روما لاستكمال سجلهم الرائع في المباريات الافتتاحية للموسم حيث يسعوا للوصول إلى المباراة رقم ١٢ على التوالي دون هزيمة في المباراة الاولى للدوري الإيطالي فيما يسعى فريق ساليرينتانا للفوز الاول على روما منذ يناير ١٩٩٩ .

التق الفريقين اجمالا في تاريخهما في ستة مباريات فاز روما في اربعة منها وتعادل الفريقين في مباراة وفاز ساليرينتانا في مباراة واحدة وسجل روما ١٣ هدف واستقبلت شباكه ستة اهداف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب اوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية فقد لعب الفريقين ثلاث مباريات فاز روما في مباراتين وتعادلا في مباراة واحدة وسجل روما ٧ اهداف وسكن مرماه ٤ اهداف .

وفيما يلي نتعرف على سجل الست مباريات التي جمعت روما مع ساليرينتانا في الدوري الإيطالي:

١٢ سبتمبر ١٩٩٨ روما - ساليرينتانا: ٣ / ١

٢٤ يناير ١٩٩٩ ساليرينتانا- روما : ٢ / ١

٢٩ أغسطس ٢٠٢١ ساليرينتانا- روما : ٠ / ٤

١٠ أبريل ٢٠٢٢ روما - ساليرينتانا : ٢ / ١

١٤ أغسطس ٢٠٢٢ ساليرينتانا- روما : ٠ / ١

٢٢ مايو ٢٠٢٣ روما - ساليرينتانا : ٢ / ٢