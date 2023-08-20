أهم المحطات في حياة أسد الصحراء.. المناضل الليبى عمر المختار

يمر اليوم 165 عام على ميلاد أسد الصحراء، حيث يصادف اليوم تاريخ 20 أغسطس 1858 يوم ميلاد أشهر المجاهدين ضد الاحتلال الإيطالي عمر المختار.

أشهر المجاهدين عمر المختار

عُمر المختار أسد الصحراء الليبي، من أشهر المجاهدين والمقاتلين العرب، والملقب بشيخ الشهداء، عٌرف بحكمته وفلسفته القوية، عاش صامدا في وجه الاحتلال الإيطالي وبث في قلوبهم الرعب فمات وهو مرفوع الرأس، فأصبح علم من أعلام التاريخ.

ذكرى ميلاد عمر المختار

عمر المختار

أهم المحطات في حياة أسد الصحراء:

- ولد يوم 20 أغسطس عام 1862 في برقة شرق ليبيا.

- سافر إلى السودان وقاتل الفرنسيين عندما بدأ استعمارهم لتشاد.

- قاد المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي لنحو 20 عامًا.

- من معاركه ضد الاحتلال الإيطالي معركة "درنة" و"بوشمال".

- في 11 سبتمبر 1931 تمكن الإيطاليون من أسرِه.

- تم إعدامه في سبتمبر 1931 على يد الاحتلال الإيطالي.

وتحل اليوم ذكرى ميلاده الـ165، حيث يصادف اليوم تاريخ 20 أغطسطس 1858 يوم ميلاد أسد الصحراء الليبي وصاحب المقاومة ضد الإيطاليين دفاعًا عن أرض بلاده وشعبه.

عمر المختار ذاع صيته فى ليبيا، لمواجهة الايطاليين، وكان للمختار مئات المواقف الكبيرة في مواجهة الإيطاليين، حيث إنه مع دخل الايطاليون بنغازى عام 1911، جند الأهالى من لمقاومة الإيطاليّين، وجمع 1000 مقاتل معه للوقوف أمام مئات الآلاف من الجنود الإيطاليين.