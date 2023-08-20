عمر المختار.. أبرز أقوال أسد الصحراء الليبي

عُمر المختار أسد الصحراء الليبي، من أشهر المجاهدين والمقاتلين العرب، والملقب بشيخ الشهداء، عٌرف بحكمته وفلسفته القوية، عاش صامدا في وجه الاحتلال الإيطالي وبث في قلوبهم الرعب فمات وهو مرفوع الرأس، فأصبح علم من أعلام التاريخ.

يمر اليوم 165 عام على ميلاد أسد الصحراء، حيث يصادف اليوم تاريخ 20 أغسطس 1858 يوم ميلاده .

أبرز أقوال الشيخ عُمر المختار:

الظلم يجعل من المظلوم بطلا، وأما الجريمة فلابد من أن يرتجف قلب صاحبها مهما حاول التظاهر بالكبرياء.

التردد أكبر عقبة في طريق النجاح.

نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت وهذه ليست النهاية بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم، والأجيال التي تليه، أما أنا فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي.

أؤمن بحقي في الحرية، وحق بلادي في الحياة، وهذا الإيمان أقوى من كل سلاح.

لئن كَسَرَ المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي.

إن الضربات التي لا تقصم ظهرك تقويك.

كن عزيزا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر ضروريا فربما لا تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرة أخرى.

من كافأ الناس بالمكر كافئوه بالغدر .

إننا نقاتل لأن علينا أن نقاتل في سبيل ديننا وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو نموت نحن، وليس لنا أن نختار غير ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون.

حينما يقاتل المرء لكي يغتصب و ينهب قد يتوقف عن القتال إذا امتلأت جعبته أو أنهكت قواه، ولكنه حين يحارب من أجل وطنه يمضي في حربه إلى النهاية.