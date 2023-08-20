علامات مضيئة في حياة عمر المختار.. في ذكرى ميلاده الـ165

في كتاب الزمن الذي لن ينته ولن يطو صفحاته، كان اسم عمر المختار واحد من الأسماء التي كان لها صفحات عديدة في كتب التاريخ، لما فعله في سنوات طويلة من مقاومته في مواجهة الايطاليين.

وتحل اليوم ذكرى ميلاده الـ165، حيث يصادف اليوم تاريخ 20 أغطسطس 1858 يوم ميلاد أسد الصحراء الليبي وصاحب المقاومة ضد الإيطاليين دفاعًا عن أرض بلاده وشعبه.

عمر المختار ذاع صيته فى ليبيا، لمواجهة الايطاليين، وكان للمختار مئات المواقف الكبيرة في مواجهة الإيطاليين، حيث إنه مع دخل الايطاليون بنغازى عام 1911، جند الأهالى من لمقاومة الإيطاليّين، وجمع 1000 مقاتل معه للوقوف أمام مئات الآلاف من الجنود الإيطاليين.

علامات كبيرة ومضيئة تبرز دور وسيرة عمر المختار:

برز دور وسيرة عمر المختار من خلال علامات كبيرة ومضيئة في تاريخه وسطرت في كتب التاريخ، وكان لعمر المختار الدور الكبير في التاريخ العربي وليبيا.

علامات مضيئة في تاريخ عمر المختار تنصف تاريخه، كان شخص ملم بالقرآن الكريم، دافع عن بلده وأهل دولته أمام قوات الجيش الإيطالي، كان حافظ لدروب الصحراء، وكان لديه القدرة على اتخاذ القرارات الهامة.

وكان عمر المختار صاحب منطق قوي، وصريح العبارة، ومتزن الكلام، وكان شديد التمسك بمبادئه، يتمتع بعلمٍ واسع، وكان على دراية عالية بطرق الصحراء، وخبرة واسعة بأنواع النباتات وخصائصها الطبية.

الصفات الجسدية لعمر المختار:

كان المختار متوسط القامة، وكان متوسط الوزن ولم يكن بالبدين الممتلئ أو النحيف الفارغ، أجش الصوت، بدوي اللهجة.