وصول قافلة طبية مصرية إلى غينيا الاستوائية.. أدوية ومستلزمات طبية

أعلن السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير مصر في مالابو، عن وصول قافلة طبية مصرية موفدة من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية غينيا الاستوائية.

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وأشار السفير الجوهري إلى أن القافلة تضم أطباء مصريين متخصصين في مجالات الجراحة العامة، جراحة الأورام، العظام، الأطفال، النساء والولادة، التخدير، الباطنة، والقلب والأوعية الدموية، لتقديم أفضل رعاية طبية مجانية للمرضى في غينيا الاستوائية.

وأضاف أن إرسال القافلة الطبية المصرية إلى غينيا الاستوائية جاء بالترتيب مع مؤسسة F.C.M.N.O الخيرية المتخصصة في أعمال الرعاية الطبية والاجتماعية في مالابو، والتي تتولى رئاستها حرم رئيس جمهورية غينيا الاستوائية Constancia Mangue de Obiang، والتي حرصت على أن يكون عمل القافلة الطبية تحت رعايتها وفي أفضل المستشفيات والمراكز الطبية في غينيا الاستوائية.

كما سلم السفير المصري شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية المهداة من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الجانب الغيني لتسهيل عمل أعضاء القافلة الطبية المصرية، ولتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والدواء، مشيراً إلى ان تواجد القافلة الطبية المصرية قد حقق نجاحاً كبيراً منذ الأيام الأولى من مباشرة عملها، حيث تم استقبال ومعالجة نحو 400 حالة خلال أول يوم عمل، إضافة إلى اجراء بعض العمليات الجراحية.

من جانبها، أعربت Marisol Efiriسكرتير عام منظمة F.C.M.N.O المتخصصة في أعمال الرعاية الصحية عن شكر وتقدير المسئولين في غينيا الاستوائية لكافة الجهات المصرية التي ساهمت في ايفاد القافلة المصرية وشحنة الأدوية المذكورة، والتي ستساهم بفاعلية في توفير خبرة طبية متميزة لأبناء الشعب الغيني.