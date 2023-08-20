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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس عمليات الدوري السعودي: الميزانية ليست بلا حدود لهذا السبب

الدوري السعودي
الدوري السعودي

أكد كارلو نهرا رئيس العمليات في الدوري السعودي للمحترفين أن الميزانية المقدمه للاندية للتعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الحالي ليست بلا حدود، فيجب أن تكون الأندية قادرة على الصمود مالياً.

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رئيس عمليات الدوري السعودي الميزانية ليست بلا حدود

وكشف رئيس عمليات روشن أن الأندية الأربعة الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة - الأهلي والهلال والنصر والاتحاد – تسعى حتى الآن لضم المزيد من الصفقات الجديده قبل غلق باب الانتقالات في المملكة يوم 20 سبتمبر، بالرغم من إغلاقة في أوروبا منذ 3 أسابيع.

وتابع كارلو نهرا أن الميزانية ليست بلا حدود فمن الأهداف أيضًا أن تصبح الأندية قادرة على الصمود مالياً، فهناك حدودًا للانفاق على الأندية أولها أن يكون اللاعب المطلوب مميز وله تأثير حتى يتمكن من الموافقة على الإنفاق عليه.

أكد كارلو نهرا رئيس العمليات في الدوري السعودي أنه يثق في أن يصبح الدوري من أفضل الدوريات العالمية وينافس على الأفضل أيضًا، وان لقب دوريأبطال آسيا هو الهدف الرئيس للأندية السعودية.