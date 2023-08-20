رئيس عمليات روشن: التوسع السعودي "طويل الأمد"

أكد كارلو نهرا رئيس العمليات في الدوري السعودي للمحترفين، أن التوسع الاستثنائي في مشروع كرة القدم السعودية بدوري روشن يندرج ضمن مشروع طويل الأمد، وسيستمر لسنوات مقبله باستمرار الدعم من الحكومة ليكون من أفضل الدوريات حول العالم.

تصريحات كارلو نهرا رئيس العمليات في الدوري السعودي

وأوضح نهرا لوكالة الأنباء الفرنسية أن مشروع المملكة العربية السعودية طويل الأمد، وخلال مؤتمر تقديم النجم البرازيلي نيمار لاعب نادي الهلال الجديد قال رئيس العمليات في الدوري السعودي للمحترفين أنه لم يكون يتوقع حدوث هذا الشيء بين ليلة وضحاها.

تابع كارلو نهرا أن هذا ليس حدثاً في نهاية أسبوع، بل مشروع لسنوات والجميع يتقبل هذا الأمر، ويجب القيام بكل الأشياء الصحيحة لتحقيق الأهداف المطلوبة بوصول الدوري للعالمية، وينافس على الأفضل في العالم.

أشار كارلو نهرا رئيس العمليات في الدوري السعودي أن المقارنات مع الدوري الصيني حتمية، ولكن مشروع المملكة سيكون دائم وجزء من مشروع تحولي ينقل هذا البلد إلى المكان الذي يريده.

واصل نهرا أن ما يتم في الفترة الحالية هو محاولة تقديم الترفيه للسعوديين من خلال كرة القدم، ومن أحد تلك الأهداف المرسومة هو كيفية تحسين الأداء داخل الملعب، والاكتساب من لاعبين عالميين أصحاب مستوى عالي.