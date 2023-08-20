فيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يعترض مسيرة في سماء غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض طائرة مسيرة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي، مؤكدًا أن المسيرة لم تشكل أي تهديد على السكان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يعترض قطعة جوبة مسيرة في سماء قطاع غزة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي حيث لم تخترق المسيرة الى داخل إسرائيل وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ إقلاعها".

ونشر أدرعي مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس"، وقال: "قام أفراد القبة الحديدية باعتراض المسيرة بالنجاح".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة "لم تشكل تهديدًا على سكان منطقة غلاف غزة"، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الانذارات وفق السياسة المتبعة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القبة الحديدية اعترضت طائرة بدون طيار، فوق السياج الأمني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أنه تم اعتراض الطائرة أثناء تحليقها من غزة باتجاه أشكول، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات ولم يتم تفعيل إنذار باللون الأحمر ولم تتسبب أية أضرار.

ووفقا للصحيفة فإن الطائرة بدون طيار تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وقد أقلعت من رفح.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإجراء عمليات مسح وجمع شظايا الطائرة في مكان الحادث لفحص ما إذا كانت الطائرة مسلحة.

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