محمد حماقي| حضور جماهيري طاغي في حفله الأول بمهرجان قرطاج بتونس

جاء الفنان محمد حماقي بليلة ختامية حاشدة لمهرجان قرطاج الدولي بتونس، في حفله الغنائي الأول هناك، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد وتميز بتفاعل استثنائي مع وصلته الغنائي التي استمرت مايقارب الساعتين.

استمتع جمهور حماقي في حفل قرطاج بوجبة غنائية دسمة من حماقي الذين انتظروه قبل الحفل بساعات وبدأ يمتلىء تدريجيا حتى اكتظ بالحشود، واتظلق حماقي في غناءه بداية من نفسي أبقى جنبه مرورا بـ “مابلاش، وحدة وحدة، أحلى حاجة فيكي، ياستار، لاملامة، م البداية، من قلبي بغني، وغيرهم"

وصلت أعداد جماهير حفل حماقي في قرطاج الدولي مساء أمس، نحو 12 ألف شخص.

وأعرب حماقي عن سعادته البالغة بالحفل، قائلاً:مهما قلت من كلام لن أصف سعادتي التي أشعر بها وسط الجمهور التونسي".

وصف ما أشعر به من أحاسيس.. أنا سعيد جدا بهذا الجمهور التونسي"

وتابع: “منذ أن بدأت الغناء سنة 2003، وأنا أسمع بأن الجمهور التونسي يتذوق الفن، وهذه حقيقة تأكدت منها هذه الليلة.. جئت محملا بمسيرة 20 سنة.. ومهرجان قرطاج”