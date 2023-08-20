"العقد".. إليسا تطرح أغنيتها الجديدة على يوتيوب

طرحت النجمة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة بعنوان "العقد"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتطبيقات ومنصات الموسيقي المختلفة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوى.

وكانت أبدت النجمة اللبنانية إليسا انبهارها بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بعد إحيائها حفلًا غنائيًا أمس هناك برفقة تامر عاشور، قائلةً: "أحلى مسا وأحلى صباح، شكرًا على هذا المهرجان الرائع اللي يقام حاليًّا في مدينة العلمين، هو مهرجان عالمي، وأنا سعيدة بتواجدي معكم، وأتمنى كل عام يكون لي محطة هنا معكم، بحييكم من كل قلبي، وشكرًا لأنكم حبيتوني كتير".

وقدمت لجمهورها أغاني من ألبومها الجديد المقرر طرحه في موسم صيف 2023 خلال حفل "العالم علمين"، تكريمًا لهذا الحفل العظيم.

إليسا

تلقت إليسا تهنئة من النجمة أصالة على أغنيتها الجديدة “بتمايل على الbeat” والتي طرحتها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كتبت أصالة عبر حسابها على تويتر قائلة: “أغنية فيها طاقتك فيها طيابتك، وفيها جديد أنتي سبّاقة دائمًا فيه.. كتير حلوة الأغنية كلّ التّوفيق بتمنّى لك النجاح والسعادة والصحّة لصديقتي الحبيبة ألّوسه #انا_بتمايل_على_الbeat”.

تصدرت أغنية إليسا "بتمايل على الـbeat" تريند تويتر في 13 دولة عربية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، كما دخلت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

"بتمايل على الـbeat" من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوتية إيلي بربر، وجرى تسجيلها في استوديو هادي شرارة بيبروت، والكليب من إخراج إنجي جمال.

طرحت المطربة إليسا، مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس"، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، إخراج إنجي الجمال.

وتقول كلمات الأغنية :-

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس

بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس

بشوف القمر حدي والهوا ع خدي

وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير

وبطير من كثر الفرح لبعيد

وبصير عم برسم معك مواعيد

ويزيد حبك بالقلب بيزيد

وبروح، وبروح

وبروح ع دنيا ما فيها هموم

فيها سهر فيها قمر ونجوم

وغيوم فيها بتنمحي الغيوم

بتروح، بتروح

معقول بعدك ما عرفت إني

ما بعيش لحظة لو غبت عني

خليك لو حتى زعلت مني

لا تروح، لا تروح

خليك حدي اغمرني بدي ياك

بحبك أنا، بحبك أنا وبهواك

إنساك صعبة يا حلو إنساك

لا تروح، لا تروح.