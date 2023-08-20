تشافي يعلن تشكيل برشلونة أمام قادش..يامال وليفاندوفسكي أساسيان

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل الفريق الكتالوني أمام قادش في الدوري الإسباني المقرر له اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإسباني.



رونالد أراوخو خارج القائمة بداعي الإصابة، بالإضافة لـ رافينيا بعد تلقيه بطاقة حمراء في الجولة الماضية أمام خيتافي، ويغيب المدرب تشافي هيرنانديز عن مقاعد البدلاء بعد إيقافه.



ويلعب برشلونة أولى مبارياته على ملعب المنتجويك، مع استمرار أعمال الإصلاحات في ملعبه "كامب نو".



جاء تشكيل برشلونة لمباراة قادش:



في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

في خط الدفاع: جوليس كوندي، كريستينسن، بالدي، أوريول روميو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري، جافي.

في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

مقاعد البدلاء:

فيران توريس، أنسو فاتي، المغربي عبد الصمد الزلزولي، سيرجي روبيرتو، أسترالاجا، كاسادو، دييجو كوتشين، فيرمين لوبيز.

