عاجل
عمر المختار.. أبرز أقوال أسد الصحراء الليبي عاجل.. النقل تكشف أسباب تكدس الشاحنات ووجود طوابير في المنفذين البريين أرقين وقسطل
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشافي يعلن تشكيل برشلونة أمام قادش..يامال وليفاندوفسكي أساسيان

تشافي
تشافي

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل الفريق الكتالوني أمام قادش في الدوري الإسباني المقرر له اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإسباني.

رونالد أراوخو خارج القائمة بداعي الإصابة، بالإضافة لـ رافينيا بعد تلقيه بطاقة حمراء في الجولة الماضية أمام خيتافي، ويغيب المدرب تشافي هيرنانديز عن مقاعد البدلاء بعد إيقافه.

ويلعب برشلونة أولى مبارياته على ملعب المنتجويك، مع استمرار أعمال الإصلاحات في ملعبه "كامب نو".
 

جاء تشكيل برشلونة لمباراة قادش: 


في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.
في خط الدفاع: جوليس كوندي، كريستينسن، بالدي، أوريول روميو.
خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري، جافي.
في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.
مقاعد البدلاء:
فيران توريس، أنسو فاتي، المغربي عبد الصمد الزلزولي، سيرجي روبيرتو، أسترالاجا، كاسادو، دييجو كوتشين، فيرمين لوبيز.
 

مواد متعلقة

موعد مباراة برشلونة وقادش في الليجا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش

موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني

تشافي يعلق ساخراً علي إنتقال أنسو فاتي من برشلونة لريال مدريد