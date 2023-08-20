نيشيرت محمد صلاح الممزق يشعل أزمة والجمهور: لازم تنضم للاتحاد السعودي|سعره مفاجأة

تعرض محمد صلاح لاعب منتخب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنجليزي لموجة سخرية واسعة من قِبل رواد السوشيال ميديا، عقب ظهوره مرتديًا تيشيرت ممزق أثناء ترحيبه بزميله الياباني واتارو إيندو، وذلك خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

تيشيرت محمد صلاح الممزق

محمد صلاح يرتدي تيشيرت ممزق سعره يتجاوز 30 ألف جنيه

اعتمد محمد صلاح إطلالة غير تقليدية، حيث ظهر مرتديًا تيشيرت ممزق من الوجه والظهر، بتوقيع علامة balenciaga، بتصميم مختلف باللون اللافندر الهاديء، والذي بلغ سعره 35 ألف جنيه مصري، فيما نسق عليه بنطال كاجوال باللون الأسود، مما أعطاه لوك أنيق وجذاب.

محمد صلاح بتيشيرت ممزق

محمد صلاح يرحب بإيندو

لحظة ترحيب محمد صلاح بصديقه الياباني واتارو إيندو

ظهر محمد صلاح في الفيديو وهو يدخل الغرفة على صديقه إيندو، لكي يرحب به، وذلك أثناء خضوعه للكشف الطبي، ثم تبادل معه بعض الكلمات القليلة التي غلب عليها طبع المزاح.

سعر تيشيرت محمد صلاح الممزق

استغل رواد مواقع التواصل الإجتماعي اهتمام نادي الإتحاد السعودي بضم اللاعب محمد صلاح، مشيرين بسخرية إلى أنه لابد أن يوافق على الإنتقال إلى النادي، لكي يحصل على المال ويشتري قميصًا جديدًا بدلًا من الممزق الذي يرتديه.

تيشيرت محمد صلاح الممزق

فيتوريا يعلن قائمة محترفي منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وتونس

على صعيد آخر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا القائمة الأولية للاعبين المحترفين والتي تضم 9 لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر، الذي من المقرر انطلاقه في الفترة من 4 إلى 12 و يتخلله مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

وجاءت قائمة المحترفين كالتالي: (محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، وحمدي فتحي، وطارق حامد، ومحمد شريف، وأحمد حمدي، وسام مرسي).

محمد صلاح

محمد صلاح يحطم رقمه مع ليفربول

وقفز محمد صلاح للمركز الخامس فى قائمة هدافى ليفربول عبر تاريخه، بعد تسجيله هدف الريدز الثاني فى مرمى بورنموث، خلال المباراة التي انتهت 3-1 لفريقه، متخيا رقم جيرارد، ليصبح خامس هدافي ليفربول تاريخيًا في جميع المسابقات، برصيد 187هدفًا، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد (186)، كما وصل للمساهمة رقم 200 فى الدوري الإنجليزي، وسجل 140 هدفا وقدم 60 تمريرة حاسمة.

حرص ستيفن جيرارد، المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق السعودي، على تهنئة محمد صلاح مهاجم الريدز، بإنجازه الجديد، حيث شارك صورة أثناء متابعته للمباراة، أشار خلالها إلى صلاح ورقم 187 ولوجو "تاج"، وجاء ذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،