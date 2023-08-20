مدير التعليم أبو تشت يتفقد سير العملية التعليمية والانضباط الإداري بالمدارس

اجري الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت بمحافظة قنا، اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري، يرافقه احمد برعي عضو المتابعة وتقويم الأداء جولة تفقدية لعدد من مدارس التعليم بابوتشت.

وبدء مدير عام ابو تشت، جولته بتفقد مدرسة الرواتب الابتدائية ومدرسة الرواتب الإعدادية ومدرسة فصول الثانوية التجارية فرع الرواتب لمتابعة سير العملية التعليمية ومدي الانضباط الإداري والتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بأبوتشت والعمل علي إيجاد حلول عملية ومنطقية لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتابع وزيري سجلات الإدارة المدرسية وشدد علي ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والتوسع في المساحات الخضراء والاهتمام بالاشجار التي تم زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة إستعدادا للعام الدراسي الجديد.