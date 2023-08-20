الإصابات تضرب نجوم الدوري السعودي بعد مرور جولتين

ضربت الإصابة عدد كبير من لاعبي الدوري السعودي بعد مرور جولتين فقط من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023-2024، والتي كانت سببًا في فقدات بعض النقاط للأندية.

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الإصابات تضرب نجوم الدوري السعودي بعد جولتين

إصابة حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، ويواصل اللاعب فترة التأهيل حاليًا دون الكشف عن المدة التي سيغيها أو طبيعة الإصابة التي تعرض لها أمام نادي الأخدود.

إصابة فيرمينيو مهاجم الأهلي بشد في العضلة الخلفية، والتي كانت أمام نادي الحزم في الجولة الأولى، وغيابه عن لقاء الجولة الثانية أمام نادي الخليج.

إصابة كاليدو كوليبالي العضلية مدافع نادي الهلال، وغيابه عن مواجهتي أبها والفيحاء في أول جولتين من الدوري السعودي للمحترفين.

إصابة أليكس تيليس لاعب النصر وغيابه عن أول جولتين في دوري روشن، بسبب الإصابة العضلية، بالإضافة إلى إصابة عبدالله مادو، بتمزق في العضلة الخلفيه ويحتاج للراحة والعلاج الطبيعي قبل العودة للتدريبات الجماعية، لفترة من 4 إلى 6 أسابيع، كما غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة الاتفاق في الجولة الأولى للإصابة العضلية.

فضلًا عن إصابة نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال والذي وصل الرياض بإصابته، بالرغم من إعلان الاتحاد البرازيلي أن اللاعب غير مصاب وأنها أخبار غير صحيحه، وينتظر الجمهور الآن الدخول في برنامج علاجي للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها.