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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فحص طبي شامل للاعبي بيراميدز استعدادا لدوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز

خضع لاعبو فريق نادي بيراميدز لفحوصات طبية شاملة استعدادا للموسم الجديد وتمهيدا للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية تقديم ملفات طبية شاملة لكل اللاعبين.

وخضع جميع اللاعبين للكشف الطبي الشامل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للاطمئنان على سلامة الجميع.

تمرن  فريق  بيراميدز تدريباته مساء الأربعاء الماضي  بملعب النادي بالدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان  المران  شهد مشاركة السداسي المنضم حديثا لصفوف الفريق، مهند لاشين ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي وكذلك الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، والكونغولي فيستون ماييلي.

كما انتظم  في التدريب العائدين من الإعارة كريم الطيب، فيما تكتمل صفوف الفريق  بمشاركة الثلاثي محمود صابر والمغربي وليد الكرتي والجنوب أفريقي فخري لاكاي.

وشهد التدريب مشاركة محمد حمدي وكذلك عبد الله السعيد ورمضان صبحى وأسامة جلال في المران الجماعي كاملا بعد التعافي تماما من الإصابة التي لحقت بهم في الموسم الماضي.

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