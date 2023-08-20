العثور على جثة سيدة بجوارها طفلتها حية بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة، حادثة تفجع الجميع، حيث تم العثور على جثمان سيدة في منتصف الثلاثينيات من عمرها داخل شقتها بمنطقة الهضبة جنوب مدينة الغردقة وإلى جوارها ابنتها الصغيرة التي تبلغ من العمر 3 أعوام، حيث مرت الطفلة بلحظات من العزلة والجوع تجاوزت 3 أيام.

و وفقًا للتقارير الأولية، فإن السيدة الراحلة قد فارقت الحياة نتيجة وفاة طبيعية في مسكنها بالمدينة، ولكن ما أثار الاستياء هو أن الجثة تركت داخل الشقة لمدة تجاوزت 3 أيام دون أن يتم اكتشافها، خلال تلك الفترة القاسية، كانت الطفلة تعيش في عزلة تامة، تعاني من الجوع والخوف الذي لا يمكن وصفه بالكلمات.

كانت للجيران، الدور البارز في كشف هذه الفاجعة الإنسانية، فقد سمع أحد الجيران صرخات الطفلة الصغيرة من داخل الشقة، ولما لم يتلقَ ردًا من الأم بعد محاولات متكررة للتواصل، قرروا التدخل والاتصال بالشرطة، ومع وصول السلطات إلى مكان الحادث، تم العثور على الوضع الصعب الذي كانت تعيشه الطفلة.

الطفلة الصغيرة كانت تعاني من الجوع والخوف الشديد، مما تسبب في ظهور علامات عضعضة في يديها، لحسن الحظ، تم تقديم العناية الطبية والدعم النفسي لها من قبل الشرطة والأهالي، بفضل التدخل السريع، تم تأمين الأمان والرعاية اللازمة للطفلة المتأثرة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والعناية.