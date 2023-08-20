بيراميدز يستقطب النجوم لتحقيق أول بطولة في تاريخه

بدأت إدارة بيراميدز خلال الفترة الحالية، التفكير في تحقيق أول بطولة لها في تاريخ النادي منذ الإنشاء بالدوري المصري سواء بطولة محلية أو قارية لتحقيق طموح جديد في الساحة الكروية المصرية ويكون منافس جديد وند قوي لدى القطبين الأهلى والزمالك.

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في الموسم الجديد بدأت الإدارة الفريق في استقطاب العديد من النجوم لتدعيم الفريق في فترة الميركاتو الصيفي الجارية لتلبية طلبات البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الأول لفريق بيراميدز .

وحدد باتشيكو طلبات للإدارة بيراميدز قبل انطلاق الموسم بالتجديد العناصر الأساسية للفريق بعقد طويل الأمد بهدف ضمان تركيز مع الفريق بجانب الاستقرار المادي والمعنوي منعا من الاغراءات المالية التي قدمهما الأندية الأخرى حيث مددت إدارة بيراميدز خلال الفترة الماضية ومنهم اللاعبين أحمد فتحى الظهير الأيمن للفريق بجانب التمديد إلى شريف إكرامي و البوركينابي بلاتي تورية مصطفى فتحى حتي الآن .

أحمد فتحي

أحمد فتحى

كشف النادي خلال الفترة الماضية تجديد تعاقد الجوكر أحمد فتحي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي

أصبح أحمد فتحي واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، سواء مع الأندية أو المنتخبات طوال السنوات الماضية، وقرر النادي تجديد عقده ليستمر مع الفريق في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها ووجوده إضافة قوية بيراميدز الذي يستعد للمشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا منتصف شهر سبتمبر المقبل.

بلاتي تورية

يٌعد بلاتي توريه نجم فريق بيراميدز من أهم ركائز الفريق التي يعتمد عليها في خط الوسط خلال الفترة السابقة، وجدد اللاعب لمده 3 مواسم حتي صيف 2026 .

قدم بلاتي تورية مستوى مميز مع بيراميدز خلال المواسم الماضية مما جعل الأندية المصرية و الأجنبية تضع بلاتي تحت اهتماماتها قبل الميركاتو الصيفي ، مما جعلت إدارة بيراميدز تسريع المفاوضات التجديد مع اللاعب بجانب احتياجاته مع البرتغالي باتشيكو .

شريف إكرامي

شريف أكرامى

حرصت إدارة بيراميدز بقيادة المهندس ممدوح عيد، للحفاظ على القوام الأساسي واللاعبين المتميزين، قررت إدارة النادي تمديد عقد إكرامي الذي يعد من العناصر المهمة في صفوف الفريق، ويعد شريف إكرامي البديل المناسب لأحمد الشناوي .

مصطفى فتحى

أعلن نادي بيراميدز استمرار مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق بعد شرائه بشكل نهائي من نادي التعاون السعودي، وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انتقاله نهائيا لصفوف نادي بيراميدز لعدة سنوات مقبلة، بعدما أنهى النادي جميع الإجراءات مع التعاون السعودي لإتمام تفاصيل التعاقد.

ويٌعد مصطفي فتحي لاعب مميز ظهر بمستوى مميز خلال الموسم الماضي المنقضي أصبح الهداف لفريق بيراميدز خلال الموسم المنقضي .

ملف التدعيمات

طلب جايمي باتشيكو التعاقد إدارة بيراميدز في كل مركز يضم العديد من النجوم لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم.

_حيث تعاقدت إدارة بيراميدز حتي الآن ما يقرب من التعاقد مع 6 لاعبين خلال فترة الميركاتو الصيفي .

حصلت إدارة بيراميدز على توقيع الثنائي سيف فاروق جعفر بجانب يوسف أسامة نبية في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي في مركزي الظهير الأيسر وصانع الألعاب الفريق .

ومع توفير التعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي حيث يعد الصفقة من مطلب جايمي باتشيكو الذي طلب مهاجم قوي البنية بجانب يٌجيد الالتحام مع الخصم و يجيد التسديدات خارج المرمي .

_ تعاقدت إدارة بيراميدز مع الثلاثي فيوتشر مهند لاشين ومحمد بوبو والمدافع محمود مرعي

تبحث إدارة بيراميدز خلال الساعات الماضية في التعاقد في لاعب جديد هو أشرف بنشرقي ، وتكثف إدارة الفريق للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي ويعد أشرف بن شرقي من أهم مطالب جايمي باتشيكو التوفيق على الخطة .

ويدخل فريق بيراميدز الموسم الجديد هو يشارك في العديد من البطولات سواء المحلية أو القارية ويريد إدارة الفريق بتحقيق بطولة في تاريخة بعد تدعيم الفريق على أعلى مستوى حيث يمثل الآن بيراميدز قوة ضاربة في بطولة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا