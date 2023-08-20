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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلما الطيور غادرت بيروت وحمص وشيبس يشاركان في مهرجان الفيلم اللبناني في استراليا

بوابة الوفد الإلكترونية

يشارك الفيلمان القصيران الطيور غادرت بيروت للمخرج خليل درايفس زعرور وحمص وشيبس للمخرج أحمد مغازي ضمن فعاليات النسخة الحادية عشر من مهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا. 

 

الطيور غادرت بيروت

في أغسطس من العام 2020 انفجر مرفأ بيروت تاركًا وراءه مئات القتلى والمصابين و300 ألف شخص بلا مأوى، يتتبع الفيلم زينة في أعقاب تلك الكارثة.

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج خليل درايفس زعرور، بطولة رودولف زعرور. 

فيلم حمص وشيبس

من تأليف وإخراج أحمد مغازي، ويشارك في بطولته بشار زيدان، ماجي بورجين ولارا عاصي،  وتدور الأحداث خلال انتظار الجدة ماجي لنتيجة اختبار كورونا الخاص بها في وقت مليء بالتوتر والوحدة، وتضطر الجدة للبحث عن تواصل إنساني فى المكان الوحيد الذي لا تريد أن تتواجد به، وهو شقة جارها العربي بشار. شارك الفيلم في مهرجان ميتا السينمائي، ومهرجان زنجبار السينمائي.

 

 

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