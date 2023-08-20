فرج عامر يكشف التفاصيل المالية لصفقة دوكو دودو ليون الفرنسي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات إذاعية يوم الأحد عن تفاصيل العرض الأخير لفريق ليون الفرنسي من أجل التعاقد مع دوكو دودو لاعب فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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صرح فرج عامررئيس نادي سموحة الحالى فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق إذاعى: "ليون الفرنسي نادي كبير واعتقد لأول مرة يصل عرض للاعب فى الدورى الفرنسى من ليون.



أشار فرج عامر إلى: "دوكو دودو لاعب مميز وجاء له عرض قبل ذلك من فريق من أوكرانيا مقابل 750 ألف يورو، ووالدته جعلته يرفض العرض الأوكراني قالت له ستموت إذا ذهبت.



أتم حديثه: "لدينا عرض الآن من ليون مقابل 600 ألف يورو، ولدينا نقطة اختلاف وهم يرغبوا فى أن يكون دفع المقابل المالي بعد الاستلام لـ 10 أيام من استلام البطاقة الدولية، ونحن نرغب الحصول على المقابل المادي فور إرسال البطاقة الدولية.