نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة عقار كورنيش النيل المائل

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة العقار المائل بكورنيش مصر القديمة والصادر له عدة قرارات إزالة طبقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وذلك خلال متابعتها الدورية لأعمال التطوير والمشروعات القائمة بمنطقة كورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة.

الأجهزة التنفيذية والمعنية تعمل على قدم وساق

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن كل الأجهزة التنفيذية والمعنية تعمل على قدم وساق من خلال متابعة مستمرة على مدار اليوم لنسب التنفيذ وكل مستجدات الإزالة للعقار المائل رقم ٦ شارع إبراهيم المنفي أسفل كوبري العاشر من رمضان بكورنيش النيل مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإجراءات السلامة الوقائية والفنية للحفاظ على الأرواح والمارة والعقارات المجاورة وتأمين الأعمال بالموقع.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن رئاسة حي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي والقوات الشرطية بدأت في تنفيذ قرارات الإخلاء الإداري الصادرة للعقار للخطورة الداهمة حيث تم الانتهاء من إخلاء العقار كليا من الأشخاص والمنقولات مع سرعة البدء في تنفيذ القرارات الصادرة للعقار والذي يقتضى بإزالة العقار والمقام على مساحة ١٥٠ مترا مربعا تقريبا والمكون من أراضي و ١٠ أدوار متكررة حتى سطح الأرض لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح السكان والعقارات المجاورة خاصة في ظل أن العقار به ميل شديد يمثل خطورة على العقارات المجاورة وجاري المتابعة الدورية لحين انتهاء الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

حرصا على اتخاذ كل الإجراءات طبقا للأصول الفنية تتم أعمال الإزالة حاليا باستخدام معدات الإزالة يدويًا دون استخدام المعدات الثقيلة

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه حرصا على اتخاذ كل الإجراءات طبقا للأصول الفنية تتم أعمال الإزالة حاليا باستخدام معدات الإزالة يدويا دون استخدام المعدات الثقيلة مراعاة لسلامة المواطنين لعدم حدوث انهيارا كليا للعقار قد تنتج عنه أضرار جسيمة حيث تم الاستعانة بجهة متخصصة لتنفيذ الأعمال على قدر عال من الكفاءة لمثل هذه النوعية من الأعمال مع فصل كل المرافق لتوفير احتياطات ومتطلبات السلامة.

وعلى هامش زيارتها تفقدت نائب محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية لأعمال التوسعات بطريق أثر النبي وبمنطقة كورنيش مصر القديمة لتذليل وإزالة أي معوقات أثناء العمل بمحيط منطقة الأعمال لضمان السلامة والأمن للمواطنين وسرعة إنهاء الأعمال كما استمعت لعدد من الطلبات والشكاوى الخاصة بالمواطنين والتي وعدت بدراستها والاستجابة السريعة والفورية لها طبقا للقانون.

رافق نائب محافظ القاهرة، خلال الجولة اللواء يحيى الادغم السكرتير العام المساعد بمحافظة القاهرة واللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية و إسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية وسناء محمود سكرتير حى مصر القديمة ومديري الإسكان والإشغالات والمتابعة الميدانية بالحي وعدد من التنفيذين.

وتأتي هذا وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة لحياة وأرواح المواطنين.