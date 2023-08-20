الدكتور سويلم يصل إلى ستكهولم للمشاركة في "الأسبوع العالمي للمياه"
وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة في "الأسبوع العالمي للمياه" والذى يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة .
وقال الدكتور سويلم، إن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الأسبوع ، وحرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه .
ومن المقرر أن يلتقى سويلم بعدد من الوزراء وكبار مسئولي المياه، بمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه .