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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الدكتور سويلم يصل إلى ستكهولم للمشاركة في "الأسبوع العالمي للمياه"

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة في "الأسبوع العالمي للمياه" والذى يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة .

وقال الدكتور سويلم، إن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الأسبوع ، وحرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه .

ومن المقرر أن يلتقى سويلم بعدد من الوزراء وكبار مسئولي المياه، بمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه .

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