دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 125 في حوادث النقل الثقيل

لا يكاد يمر يومًا دون مشاهدة الدماء على الأسفلت، فحوادث الطرق أصبحت متكررة، لاسيما حوادث النقل الثقيل التي تحصد أرواح الكثير، بسبب السرعة الزائدة واهمال بعض السائقين ومتعاطي المواد المخدرة، ولذلك نحتاج لوضع حل من الأجهزة المعنية للحد من حوادث النقل الثقيل، والتي أسفرت عن مصرع وإصابة 125 شخصًا خلال الأيام الماضية.

خلال التقرير التالى تفاصيل حوادث النقل الثقيل التى شهدتها الطرق السريعة

أصيب 51 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس سياحى بالكيلو 35 شرقي مدينة مرسى مطروح، أعلى كوبري ألماظة، بالطريق الدولى الساحلى مطروح –إسكندرية، ولم يسفر الحادث عن أية حالات وفاة.

حادث طريق السلوم

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين أثر تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل محملة بطوب، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفى براني المركزي، والمصابين إلى قسم الطوارئ في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث اتوبيس مع مقطورة

أصيب 9 أشخاص من محافظات مختلفة، فى حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا، القادم من السلوم، مع سيارة نقل جرار بالمقطورة، التابع لأعمال الرصف بالطريق الدولى، بمنطقة الوحدة المحلية لقرية المثانى عند الكيلو 55، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى النجيلة المركزى.

حادث اتوبيس وسيارة نقل بقرية الجلالة

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالقرب من قرية جلالة، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين، حيث تم نقل 34 مصابا لقسم الطوارئ بمستشفى الضبعة المركزى، و3 آخرين لمستشفى رأس الحكمة المركزى، وتنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطه وأخرى تحتاج تدخل جراحى، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، كما تم نقل جثتين إلى مستشفى الضبعة والثالثة إلى مستشفى رأس الحكمة وجاري إنهاء الإجراءات.

حادث سوهاج

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 اخرين، فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل، بطريق سوهاج وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات بلغ 14 سيارة إسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل، على طريق أسيوط سوهاج الشرقي، مما أسفر عن مصرع شخصا، وإصابة 13 آخرين.

قواعد وإرشادات السلامة للحد من حوادث الطرق

شددت الإدارة العامة للمرور، على توخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات، منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها:

1 -تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2 - الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

3 -مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5 -مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.