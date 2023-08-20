محمد أوتاكا: أرغب تكرار العمل مع أكرم حسني وأتمنى تغيير جلدي من الكوميديا (خاص)

قال الفنان محمد أوتاكا، أنه سعيد بالمشاركة في فيلم “العميل صفر”، لافتًا إلى أنه يتمنى العمل مع النجم أكرم حسني دائمًا نظرًا لأنه فنان محترم ويحرص على نجاح جميع طاقم العمل.

وأكد الفنان محمد أوتاكا، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن النجم أكرم حسني يستحق البطولة المطلقة من فترة طويلة، مضيفًا انه يتمنى له ان تكون البطولة المطلقة في العميل صفر بداية تعوض ما مضى.

وعن الجديد لديه، قال الفنان محمد أوتاكا : "بدأت تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، ولكن لا أعلم موعد طرحه للجمهور حتى الأن".

وتابع الفنان محمد أوتاكا : "أتمنى تقديم أعمال مختلفة عن الكوميدي وأجسد أعمال درامية ولكن انتظر وجود سيناريو جيد يجذبني لتقديم ذلك".

تفاصيل فيلم العميل صفر

وكان أحتفل أبطال وصناع فيلم العميل صفر، يوم الثلاثاء الماضي، بالعرض الخاص في احدى المولات الشهيرة بأكتوبر.

وكانت قد طرحت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني قبل أيام من عرضه الأول في دور العرض في 16 أغسطس الجاري.

ويجسد الفنان أكرم حسني في فيلم العميل صفر، شخصية «صفر عبد اللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابا بسيطا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى ومحمد أوتاكا، والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.