35 مليون جنيه زيادة فى رأسمال مدينة مصر للإسكان

كشفت بيانات البورصة عن زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة فى البورصة، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قامت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بزيادة رأسمالها من 2.100 مليار جنيه إلى 2.135 مليار جنيه، بزيادة قدرها 35 مليون جنيه.

كما قامت شركة «سبيد ميديكال» بزيادة رأس مالها من 1.109 مليار جنيه، إلى 1.663 مليار جنيه، بزيادة قدرها 110.9 مليار جنيه.

كما رصدت بيانات البورصة الكوبونات المدفوعة للشركات المقيدة، وضمنها شركة دلتا للإنشاء والتعمير، بقيمة 3 جنيهات.

كما أشارت البيانات إلى أن تعاملات المصريين مثلت 85% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام 2023، بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.2% وسجل العرب 7.8% وقد سجل الأجانب صافى بيع بنحو 8,6 مليار جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 2٫1 مليار جنيه.